方嘉柏今季與蔡約翰爭冠軍鬥得精彩，方嘉柏話明會投入百分百心力，盡力爭取頭馬。

周日（13日）沙田11場日賽，方嘉柏派出七駒上陣。

其中，將跑第四班1200米草地的「有斐將軍」初次登場，本身來港初期隸屬賀賢馬房，未出賽已轉倉，可見幕後求勝心切。

此駒周日服役初出，獲方嘉柏安排由其愛將何澤堯操刀，本身操足出賽，狀態及進度俱令人滿意。

「有斐將軍」馬主許威望是日本食品入口商及日式料理店老闆，過往曾引入不少日式食品來港，如芝麻雪糕及稻庭烏冬等，受到不少香港食客歡迎。

許威望過往以個人名義養過的馬匹，不少均以日本食物命名，如「綠茶雪糕」，「芝麻雪糕」，「稻庭烏冬」（均已退役）等。

而他現時養有兩駒，分別是「有毅君子」（高廐）和「有斐將軍」。

方嘉柏爭霸心切，「有斐將軍」今次有備而來，隨時初出即有佳作。

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