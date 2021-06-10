羅富全在近四次沙田日賽均有馬贏，包括在上次（6日）爆冷勝出「源源動力」。

禮拜日（13日）田戰羅富全仍有惡馬在手，「八仟師」上仗賽前試閘走勢早已譽滿欄邊。

結果這匹三歲自購新馬初出表現果然不負眾望，在第四班1200米成功一放到底，大熱贏馬。

「八仟師」該仗締速為1分08秒4，打破去年6月27日由「英明勇將」（呂廐）保持的四班田草1200米的班際紀錄，可見本身潛力不凡。

此駒馬主為霍玉堂，其個人另外一匹現役名下馬「弛曜風」（羅廐）在港四捷皆由莫雷拉主轡，騎者與幕後合作愉快。

練馬師羅富全賽後表示此駒破班際紀錄，表現出色，相信與場地偏快有關，並會安排牠跑罷今場才歇暑。

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