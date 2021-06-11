周日（13日）沙田馬場上演11場泥草混合賽，列陣第五場1200米泥地的「理想回報」（沈廐），上季頭兩戰打叠贏馬後，至今仍未能重開勝門。

不過今季八度跑入前五名有獎金收，這匹八歲馬的表現都稱得上準繩。

「理想回報」目前評分減至40分，今場初次降入第五班跑首本路程泥地1200米，有力再次凱旋而歸。

「理想回報」馬主為前騎師嚴顯強及其友人戴偉賢合夥擁有，而前者的太太蔡曼恩早前在沙田憑名下的「度身訂做」贏馬，當日嚴太未有到場，由丈夫嚴顯強代拉頭馬。

嚴顯強賽後表示，「度身訂造」最近兩仗賽後都被發現氣管多血，因此對該駒獲得勝利感到喜出望外。

嚴顯強代太太拉完頭馬後，說不定可以沾到些旺氣，帶旺周日上陣的「理想回報」。

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