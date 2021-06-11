踏入季尾，蘇偉賢（外號表情王）馬房近期攻勢不斷，今季已奪得30場頭馬，距離上季總數只差一場。

賢廐周日（13日）共派出九駒參賽，陣容不俗，有力再增添佳績。

「合夥」系陣營是賢廐主要支持者之一，而馬房亦交足貨，其中「合夥年代」及「合夥雄心」季內均已勝出。

「合夥雄心」早前打開勝利之門，今次輪到同主「合夥年代」接棒，角逐第六場四班草地1400米。

蘇偉賢說：「『合夥年代』今季成熟進步，演出穩定。」

「上場跑1600米不幸塞車，未能真正施為，完全冇發揮過。」

「此駒跑法比較被動，唔受阻往往能交出良好衝刺，因此最緊要沿途順順利利。」

「今場縮回跑1400米，事實上此駒跑1400米或1600米都冇問題，畢竟此程贏過馬， 發揮上無問題。」

「希望今仗可以唔好再塞車，盡力交回水準，以替馬主爭取好成績。」

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