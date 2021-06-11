羅富全田戰取得四連勝，目前以59Win排練馬師榜第三位。

他早前表示今季目標是贏65場頭馬，在餘下九次賽事必盡全力達標。

周日（13日）他出九駒大軍壓境，可期延續個人田戰勝纜。

第六場四班1400米草地「逍遙駒」，上仗跑1600米落重飛打開勝門，只加五分仍戰四班賽甚着數，縮程跑1400米必合，連捷機會樂觀。

第八場三班1200米草地「八仟師」，上仗初出跑同程大勝而回，總時間造1分08秒4，仲快過同日三班賽頭馬「帝豪寶寶」，贏來貨真價實。

「八仟師」今次初戰第三班只負118磅，連捷呼聲高唱入雲。

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