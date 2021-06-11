《雪山飛狐》是著名武俠小說作家金庸其中一部極受歡迎的作品，甚至被翻拍成不少影視作品，當年可謂街知巷聞。

而香港馬圈亦出現過一匹同名馬匹，該匹「雪山飛狐」於2002至2003年來港服役，當時屬商人黃楚標（現役馬「楚霸王」馬主）擁有，並由已退休名練簡炳墀訓練。

此駒當年挾三級賽車士打銀瓶亞軍身份來港，服役三季贏過三場谷草2200米賽事，但最後不幸戰死沙場。

事隔18年，馬圈終於再出現另一匹「雪山飛狐」，不過馬主已由黃楚標變成Michael John Caddy，並交由韋達訓練。

此馬主現時與友人合夥擁有「至尊高陞」（蔡廐），不過這位馬主原來並非馬圈新鮮人。

皆因他曾在千禧年代初養過數匹馬，包括「明太祖」、「新伯樂道」（俱已退役）等，而對上一匹馬已經要數到2009年的「伏擊者」（已退役），換言之Michael John Caddy今次是相隔12年後再以個人名義在港養馬。

新一匹「雪山飛狐」出自父系「轟天力」，同父曾有「南莊瑞寶」（已退役）在港於泥地一哩取得兩場頭馬。

「雪山飛狐」來港前於英國八戰1400米或以下賽事共得兩冠兩亞，亦曾出戰三級賽澤西錦標，在13駒中以第11名過終點。

此駒在4月開始投入操練，其間試過一課大閘走勢中規中矩，周日（13日）在港初出配上周俊樂列陣第八場三班1200米草地，面對擂台躉「八仟師」亦可一顯所長。

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