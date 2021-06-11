今屆葉森打吡賽果可謂爆個石破天驚，由高多芬副車「雅大爺」與處女馬「魅幻星」構成連贏，相信令不少人感到意外。

亞軍「魅幻星」至今仍未打開勝門，練馬師向禮倫就表示，已經決定為馬兒報爭愛爾蘭打吡，希望牠能進至揚威愛爾蘭打吡兼打開勝門。

愛爾蘭打吡將於6月26日星期六在當地卻拉馬場舉行，屆時「魅幻星」同樣要面對多匹實力強勁的對手。

當中包括早前退出葉森打吡，並轉戰愛爾蘭打吡的東帝錦標（2040米二級賽）季軍「高解像」（練馬師岳伯仁）。

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