星期日（13日）沙田日馬設有六草五泥共11場賽事，草地採用C加3跑道作賽，相信屆時有利熱門馬。

田草C跑道近三季上演過46場1200米賽事，大熱門贏得其中22次，勝率高達48%，上名率更高達八成。

第四場「紅鬃烈馬」、第八場「八仟師」分別跑四班及三班同程，極有可能成為相關場次大熱門，可期雙雙凱旋歸來。

至於泥地賽，今期五場清一色跑1200米，較之田草C加3欄同程，其大熱勝出率差得遠。

須知近三季曾舉行153場泥地1200米，大熱門僅獲44Win，勝出率不足三成，低見29%。

泥地賽一向較視乎臨場跑道形勢，排位也不一定具指標性，馬迷要識隨時應變。

周日第二、三、五、九、十場皆跑泥地短途，前者有匹應屬半冷門的「常山耆寶」可予考慮，後者則以「大金庫」及「新力寶」較具捧場價值。

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