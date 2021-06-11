沙田馬場周日（13日）第八場三班草地1200米台柱「八仟師」（羅廐），上仗初出即被捧成大熱門，備受各方關注。

結果「八仟師」不負所託，在莫雷拉胯下從9檔起步搶出，直領到底大勝而回，盡顯超級質素。

今次升班再戰同一途程，續配雷神排10檔負118磅爭連捷。

莫雷拉今晨（11日）受訪時說：「『八仟師』易於策騎，上仗初次參戰，牠做到我們的要求，像賽前試閘一樣，十分願意聽從騎師指示。」

「『八仟師』上賽在我胯下出閘敏捷，並破班際紀錄時間（1分08秒40）贏馬，表現出色。」

「牠在直路上走勢強勁，給我帶來驚喜。」

「我認為牠已具備一匹良駒的特質，下季更為成熟，可以更上一層樓。」

羅富全表示「八仟師」跑完今場唞暑，。

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