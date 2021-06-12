這次（13日）沙田日賽第六場四班1400米，蘇偉賢馬房「合夥年代」是實力馬之一。

雖然「合夥年代」上仗跑田草1600米慢閘落敗，但今場回師唯一贏馬路程1400米之餘，更抽得當時勝出所排的3檔起步。

「合夥年代」自從在同程開齋以來，直至今仗才再跑1400米。

與此同時，「合夥年代」當日壓倒「都巿神話」掄元，後駒於此程曾兩捷，前駒負輕磅跑四班1400米充滿競爭力，絕對值得支持。

賢廐季內已獲30Win，再贏兩場頭馬，便可超越上季總成績，「合夥年代」將可幫上一把。

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