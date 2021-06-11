周日（13日）第二場五班泥地1200米，賢廐馬「趣怡」目前只評21分，需要救亡，此駒在煞科前如未能重返26分或以上，便需硬性退役。

蘇偉賢表示很希望「趣怡」今仗取勝，馬主可以繼續保留此駒。

「趣怡」轉投蘇偉賢馬房兩戰均跑第二，今場轉爭泥地。

蘇偉賢受訪時說：「『趣怡』轉入我馬房後有點改變，例如馬身養得更肥壯。」

「另外牠過往行沙圈及閘前的情緒很緊張，經常渾身大汗，自從為牠加了耳塞後，情緒變得安穩。」

「『趣怡』加盟時只得16分，前仗初出谷草跑第二，賽後被加5分至21分，上仗爭田草亦入Q。」

「今次轉爭泥地1200米，是因為上月試1200米泥閘，只在『速遞奇兵』個半馬位後過終點，我認為牠跑泥地亦合適。」

「由於『趣怡』跑法被動，排一檔對牠有利，希望可以順利贏番一仗。」

值得一提是由蘇偉賢訓練「趣怡」之全兄弟馬「驃騎飛」季內正是於泥地取勝，說不定「趣怡」可與「驃騎飛」一樣照辦煮碗。

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