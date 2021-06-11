競賽董事小組今天（11日）繼續就騎師巴度於上周日（6日）沙田第六場策騎「機緣巧俠」的方式進行研訊。

小組今天聽取了巴度及「機緣巧俠」練馬師文家良的進一步證供，同時聽取了「機緣巧俠」馬主新劍俠團體的成員陳穎沁女士的證供。

巴度被指控違反香港賽馬會賽事規例第99(2)及(6)條，事緣他作為「機緣巧俠」在上述賽事中的騎師，未有於整場賽事中採取一切合理而又可容許的措施，確保給予「機緣巧俠」十足爭勝機會或取得最佳名次。

小組對巴度的指控詳情如下：

1. 他自接近三百米處起直至跑過二百米處時未有力策「機緣巧俠」，而他當時本可在合理而又可容許的情況下以必要的力度及決心力策該駒。

2. 由於他自接近三百米處起直至跑過二百米處時未有以必要的力度及決心力策「機緣巧俠」，因而未有採取一切合理而又可容許的措施，確保給予該駒十足爭勝機會或取得最佳名次。

小組隨即將研訊押後至另訂日期及時間繼續進行，以便巴度回應是否承認指控。

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