這次（13日）沙田日賽第四場四班草地1200米「新威煌」，季內曾在1400米強組贏馬，其後三戰均未能再添勝仗。

今次縮程上陣賺級數，可望重新交出頭馬。

蘇保羅受訪時說：「『新威煌』上次在田草1400米，直路於外叠競跑，形勢不太有利，其實牠（當時）的表現已算不差。」

「今場『新威煌』縮程跑1200米，牠以往曾在谷草及沙田跑過1200米均所負不遠，我認為同程有力勝任。」

「只要『新威煌』順利前置走勢暢順，投入賽事節奏後，便可交出理想表現。」

「『新威煌』是匹能力不錯之馬，我認為下季牠更為成熟，將有力爭取更佳成績。」

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