這次（13日）沙田日馬有五場泥地賽舉行，共有15駒初跑泥地，全部曾在港或從化試過泥地大閘。

當中有幾匹馬有不錯表現，值得多加留意。

第二場「威風凜凜」兩次兩冠，最近一次於19年12月24日由田泰安出試1200米，當日馬會評語為慳位追趕，大把在手。

這匹年輕馬來港後雖然至今表現失望，但試泥閘未逢敵手，加上父系「全美名駒」在港曾出產泥地王「烽煙四喜」，今次轉場或有突破性演出。

第五場「專一」試四次得一冠，勝出一次於5月14日由莫雷拉出試1050米，當日直路移出，加速壓過「勝利才子」取勝。

第九場「開心威龍」兩次獲一冠一亞，勝出一次於20年11月27日由田泰安出試1050米，當日逐步追趕，穩步上前，以個多馬位壓過泥地好手「金津一號」掄元。

「金津一號」5月12日以九個馬位之先兼破班際紀錄時間贏馬，可見「開心威龍」泥地性能不俗。

第十場「大金庫」三次兩亞，最近上名一次於20年9月1日由史卓豐出試1050米，當日一度透出，最後以短頭位負於勝出的「團結精神」，走勢吸睛，同父馬中「友盈友福」曾於泥地1650上名。

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