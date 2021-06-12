首席華將何澤堯早前策騎「歡樂好友」打茅波，被罰停賽兩日兼罰款60,000元。

周日（13日）田戰，何澤堯刑滿復出共策七駒，必圖贏馬補償上述損失。

他在近三次停賽後首戰都有馬贏，合共取得四Win，賽績良好。

第四場四班1200米草地「有斐將軍」，六試大閘獲一冠一季，狀態已具作戰水準。

同父馬「神之水滴」早前一出即勝，本身血統早熟，隨時打響服役頭炮。

第十一場三班1600米草地「禪勝寶駒」，上仗跑1400米較遲撻着只跑第三，增程對症下藥，今次可望收復前失。

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