在賽馬運動裏，白毛馬本來就比較罕見，不過今年日本馬壇就出現了一匹明星白毛雌馬Sodashi，贏了兩項一級賽包括三歲雌馬三冠首關櫻花賞。

而即將在6.27舉行的寶塚紀念，將會有另一匹白毛雄馬報名出戰，假如成功贏馬將成為一時佳話。

「白大兄」與Sodashi均屬知名馬主金子真人名下，在日本大多數都跑泥地，草地成績最叻只跑第二。

不過練馬師池江泰壽或許看準跑寶塚紀念的時間，多數都是下雨天或有變化場地，或許能助「白大兄」提升爭勝機會。

且看屆時這匹白毛雄馬能否揚威大賽，造就馬主同一季內以兩匹白毛馬捧走一級賽。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199