季尾五班賽特別受人關注，焦點落在未夠26分的馬匹身上，惟其實一些26分或以上馬匹出賽，若然落敗被減分，亦有機會跌入淘汰區，在季後被強制退役。

周日（13日）沙田日賽第二場「電訊飛彈」，上仗轉投方廐後初出落敗減兩分，現評27分，如再落敗很可能會跌至26分以下。

「電訊飛彈」廐侶「賞心星」跌至26分仍上陣，結果在剛周三（9日）贏馬加至35分，得以在來季繼續服役。

四歲澳洲自購新馬「電訊飛彈」曾大勝1200米泥閘，如今角逐同程泥地賽，隨時取得突破。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199