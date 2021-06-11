馬會今午（11日）一次過公佈有五駒退役，其中包括上季馬王「時時精綵」。

隸屬告東尼馬房的「時時精綵」，在港出賽總獎金達至83,491,900元，僅次於領頭羊「美麗傳承」（已退役），排行全港歷來賽駒第二位。

「時時精綵」在港32戰11冠11亞5季，其餘名次非第四即第五，從未試過在港出賽不獲獎金。

這匹七歲愛爾蘭自購馬退役前評分高達124分，排行全港第六，由王明澤與王梁秀卿夫婦持有。

「時時精綵」由18年5月初開始，三年間勝出十場分級賽，當中包括去年女皇盃及遮打盃，勇闖生涯頂峯。

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