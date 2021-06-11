周日（13日）在沙田編跑五泥六草，合共11場日馬賽事，第八場三班1200米草地的「帝豪寶寶」，近四戰爭同程獲兩冠一亞一第五。

沈集成保養這匹老馬得宜，難得狀態復蘇，必定用盡一時。

「帝豪寶寶」今仗回配贏馬功臣潘頓操刀，雖然面對上場在港一出即勝的「八什師」，仍有力介入一戰。

潘頓受訪時說：「沈集成判斷『帝豪寶寶』目前難以應付1400米，所以最近縮程爭1200米，連番在同程出擊，並且取得不俗成績，練馬師悉心部署應記一功。」

「隨着『帝豪寶寶』服役生涯踏入中後期，表現難得回復至最佳水平，近期馬兒近仗表現出色，希望周日可以繼續交出好成績。」

「由於此駒出閘有時緩慢，因此在跑法上不能有太周詳的計劃。如果牠出閘慢，我要大力推騎牠，讓其投入賽事節奏，逼使牠追近馬群。」

「八千師」上場在莫雷拉胯下一出即勝，被視為今場的主要爭勝要角。

潘頓回應時說：「『八千師』上場走勢非常出色，似乎牠將是一匹良駒，今場只負118磅，看來贏面很高。」

「但『帝豪寶寶』老馬近態大勇，表現亦很忠心，屆時必定全力一戰。」

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