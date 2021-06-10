舞台王者郭富城躋身馬主行列以來，名下每駒均曾取勝，非兩捷即四捷，合共為他帶來十筆頭馬獎金。

當中，「舞士精神」是其目前唯一賽駒，本身累積11戰四贏四位，包括在上賽5月尾以56秒09掄元，兼刷新谷草1000米紀錄時間，總獎金增至接近400萬元。

這匹五歲精英在6月初被運往從化馬場放草，曾於6月4日在當地游水，之後一直沒有進行操練。

今天傳來噩耗，「舞士精神」據悉於從化馬房內不幸絞腸痧離世，令方嘉柏馬房上下尤其是方嘉柏本人感到難過。

郭富城料已獲悉「舞士精神」身故，而他在今午（10日）公佈的自購新馬候補中籤人及有資格投標買馬人士名單上，名列第21後備。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199