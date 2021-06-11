剛周三（9日）谷草夜賽，田泰安食出大四喜，跑完第七場便提早勝出當晚騎師王，認真威水。

周日（13日）沙田日馬編賽五泥六草，泥地全部跑1200米短途，田泰安有望乘勝追擊。

須知他是今季贏泥地賽最多騎師，連潘頓和雷神亦屈居其後，安仔共獲14Win，其中12Win在泥地1200米錄得，跑短途用力策到底騎法，特別煞食。

第三場「帝豪寶駒」前仗跑同程由包尾追上勝出，是田泰安今季代表作。

這匹逾1,100磅肉身馬襟搏，狀態依然咁弗，打王牌重遊舊路，可取季內第二Win。

第九場「文明之星」是匹四歲澳洲自購馬，在港五戰同程獲兩冠一季一殿，路程首本，最夾田泰安有權再贏。

第十場「好好學習」曾在同程入Q合腳法，上仗配黃皓楠跑盲門田草1200米，放得太快只得第六名。

如今回配人馬合作已三捷的田泰安出賽，排6檔起步，有力偷襲得手。

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