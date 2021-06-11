田泰安周三（9日）晚谷戰贏得4Ｗ，手風大風。

周五（11日）田泰安受訪時直言，今季暫贏72W，若要超越上季93場頭馬的佳績，恐怕極為困難，但他仍希望在馬季餘下賽事盡量數糊。

田泰安周日（13日）十匹參戰馬中，第六場四班1400米草地的「博愛友威」，上場在田泰安胯下跑第四名，今仗回降四班跑，他認為佔有班利。

田泰安受訪時說：「『博愛友威』上場際遇一般，途中曾一度收慢，未能發揮出應有的水準。」

「『博愛友威』自上仗拼後，狀態維持作戰水準，雖然今場面對負重磅及排14檔兩大難度，但馬兒降四班確有利，希望可以跑得更接近。」

查「博愛友威」在港所取得的兩捷均在四班建功，且看田泰安可否把握今次良機，為馬匹爭取在港第三W。

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