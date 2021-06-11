由於五班泥地1200米報名馬太多，馬會將其一分為二，故周日（13日）沙田日馬共編11場賽事。

整日兩場五班泥地短途，蘇偉賢分遣「趣怡」及「帝豪寶駒」出賽第二及第三場。

此兩駒剛於上次（6日）田戰搏失跑位置，隔周匆匆再出，幕後立心爭取第一時間補中。

翻查紀錄，今季賢廐共有五駒隔一周或以內匆出配洋將上陣，取得一勝三位一第五未失獎金，證明賢廐馬於短時間內再跑兼強配必定有計。

第三場「帝豪寶駒」最近一場頭馬，正是於相隔四日情況下匆出勝出的，可見本身不畏勤拼。

剛周日（6日）於稍嫌長之泥地一哩亦入位，今仗出王牌重返勝途泥地短途有力補中。

至於第二場「趣怡」加盟蘇偉賢馬房後兩戰均獲亞軍，表現比以往明顯有進，隔一星期再戰，立心盡快打破齋缽。

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