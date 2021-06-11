沙田馬場周日（13日）編賽11場，六環彩由第六至第十一場組成。

買中該六關頭馬可中六寶獎，難度雖不低，但派彩隨時達六位數字甚至更多，無疑是馬迷煞科前一次贏大錢良機。

近兩次沙田日賽無人買中六寶獎，周日田戰六環彩六寶獎將有超過860萬元累積多寶，屆時如只有10元一注獨中，估計彩金可達1,600萬元。

刀仔鋸大樹，普羅馬迷各適其適，而跑馬跑實力，以賽績、騎師、排位等客觀元素選馬，亦有利馬迷摘下今次巨額六寶獎。

第六場「逍遙駒」新勝1600米猶勇，轉戰1400米必然勝任，排6檔起步亦恰到好處，有力再下一城。

第七場「勝靈之駒」與五戰不敗新巨星「速遞奇兵」，跟梁家俊亦夾慣夾熟，檔位大幅改善，可望重拾勝軌。

第八場「八仟師」贏完再戰C加3跑道，少負上賽七磅，足以再度一放而回。

第九場「帆哥兒」上季初80分贏三班泥地短途，如今評67分兼新勝當銳，連捷機會樂觀。

第十場「新力寶」近兩捷俱於泥地1200米，上次終在二班賽入Q證明實力，蓄銳復出有殺着。

第十一場「一定美麗」輸完谷草，隨即回師前仗開齋的三班C加3欄1600米，可期重新贏馬。

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