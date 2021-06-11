馬會今午（11日）公佈被取消登記及轉廐馬各有一匹，分別為方廐「舞士精神」及葉廐「正時機」。

由明星馬主郭富城持有的「舞士精神」，正如之前報道在從化馬場絞腸痧斃命，如今依例被馬會公佈取消登記。

五歲精英「舞士精神」服役11戰四勝四位，總獎金接近400萬元，且是谷草1000米紀錄時間保持者。

郭富城名下沒有其他賽駒，或因此暫別馬圈一段時間。

「正時機」是匹六歲澳洲自購馬，來港三季17戰全負最叻跑第五，總獎金只有六萬多元。

此駒現於從化馬場休養，本身來港初期隸屬鄭廐，上季初轉至葉廐，如今再過檔加盟徐廐。

試過左後腿及右後腿均不良於行的「正時機」現剩30分，前景難以樂觀。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199