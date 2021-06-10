沙田馬場周日（13日）舉行今季第四場新馬賽，箇中焦點當屬資深藝人米雪（原名嚴惠玲）名下「蟲草成名」力爭連捷。

高廐「蟲草成名」上仗在彭國年胯下爆108倍大冷門贏馬，不過由於米雪當時忙於拍戲，分身乏術，因此未能親自入場拉頭馬。

今次高伯新安排這匹兩歲自購新馬改配周俊樂減五磅上陣，負磅比上仗只加兩磅，形勢有利下有權再下一城。

不過「蟲草成名」並非全無對手，皆因容天鵬馬房三歲馬「得價喇」賽前準備充足，初出有權搗亂大局。

「得價喇」馬主之一為黃淑貞，即是被稱為「樂壇人瑞」的歌手楊千嬅之夫丁子高的母親。

黃淑貞以往與友人養過另一駒名為「野孩子」（已退役），與楊千嬅招牌歌《野孩子》名字相同。

「得價喇」出自前愛爾蘭短途名駒「搖滾勁力」，在港同父馬「超音鼠」及「人和家盛」均在今季贏馬，可見此系子嗣甚為適應本港環境。

今次「得價喇」初出跑直路賽，獲得冷殺手梁家俊助拳，或可一鳴驚人。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199