星期日（13日）11場沙田日賽中，有五場為泥地1200米，季內同程最強騎師是現於成績表排第三的田泰安。

田泰安季內在泥地1200米，合共上陣37次，成績12冠6亞4季，勝出率32%、上名率59%，成績是全港騎師之冠。

至於潘頓今季曾三勝同程，莫雷拉及巴度各贏兩場，本地一哥何澤堯仍然交白卷。

田泰安在今次五場泥地賽，全數獲得座騎上陣，包括第二場「全中」、第三場「帝豪寶駒」、第五場「鋼鐵福陞」、第九場「文明之星」及第十場「好好學習」。

其中，「帝豪寶駒」前仗在田泰安胯下，爆冷勝出泥地1200米，剛周日（6日）增程出戰泥地1650米落敗亦獲季軍。

「帝豪寶駒」如今回師泥地短途勝程，適逢本身近況理想，有機會重開勝利之門。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199