沙田馬場周日（13日）第五場四班泥地1200米，文家良馬房「紅海福星」季內兩勝泥地同程，上仗轉跑盲門路程田草1200米輸四個多馬位，情況可以體諒。

翻查前仗「紅海福星」贏同班同程，蹄下敗將「威武承傳」、「源源動力」、「帆哥兒」、「桃花紅」俱於其後兩仗內補中，可見「紅海福星」當日贏馬水準極高。

「紅海福星」日前試1200米泥閘走三叠仍輕勝，狀態較贏馬時有過之而無不及，只要今仗出閘後順利領放，足以季內第三度取勝。

同日第九場三班泥地1200米，呂健威馬房「悅跑得」上仗大敗逾十個馬位，看似狀態回落甚至評分見頂，惟本身跑1400米未有過證明，當時大敗其實可以理解。

季內總場次553同班同程，「悅跑得」當時排11檔出閘後，全程留守馬羣最後位置，在最後400米交出22秒36超快未段時間，與「好玩福星」跑獲平頭冠軍。

撇除同場「高友之星」、「青工精神」及「真勇士」再出未曾入位，其餘九駒其後合共交出三冠兩亞五季，反映「悅跑得」當日跑第三，水準絕對不低。

如今相隔兩仗後，「悅跑得」回師唯一勝程三班泥地短途，今場排1檔出閘可佔據前列較有利位置，從而爭取再次贏馬。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199