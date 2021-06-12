#玄機解馬 #譚淇淇 #碧霞老師 #子健

《玄機解馬》第三季第41集，將在周六（12日）傍晚6時半於YouTube及《果燃台》播出。

今集繼續有《競馬Fact Check》主播子健，同大家分享內心點滴。

上集佢分享咗自己感情觀，對老婆始終如一，亦展示咗鏡頭後隨和、玩得好癲嘅佢，令好多觀眾對佢認識更深。

唔好睇子健保養得宜，其實佢入行做馬圈接近30年，好多崗位都擔任過。

淇淇問佢如果當初唔係入咗馬圈的話，現時會從事咩職業，子健一時間都答唔出。

子健喺呢行一直進步嘅原因，更加令所有人都估唔到！想知係乜的話，記得要睇今集《玄機解馬》。

越嚟越多女主持入行，子健認為係咪好事？競爭會唔會大咗？

碧霞老師又會同子健算埋八字，仲話子健個性得戚招積、身邊小人多！到底點樣化解？

另外在全新環節，碧霞老師會同大家卜卦，睇吓周日（13日）沙田賽事利熱門定易爆冷，仲會預測吓馬圈最新熱話。

碧霞老師同子健都會提供心水馬畀大家參考。咁豐富內容，今集《玄機解馬》你一定要睇。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199