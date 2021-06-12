今季剩餘九次賽事便煞科，周日（13日）新馬1000米草地及第二班、第五班1200米泥地也是季內最後一戰，路程專家機不可失。

第一場新馬1000米草地，高廐「蟲草成名」上仗在同程爆大冷初嚐勝果，改配周俊樂減磅用意好，有力再下一城。

第二場第五班1200米泥地，沈廐「理想回報」兩捷皆在第四班同程取得，初落五班虎入羊群，排四檔可重開勝門。

第三場第五班1200米泥地，賀廐「八進」三捷皆在同程取得，路有專長，落班回配贏馬功臣潘頓操刀，可重現真面目。

第十場第二班1200米泥地，韋廐「超能力」五捷皆在同程取得，獨沽一味，剛周一（7日）試大閘跑第三，狀態回勇謀交代。

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