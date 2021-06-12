澳門氹仔馬場今日（12日）再有馬跑，編賽六場草地見證季內最後一次跑日馬，天氣關係場地起變化在軟地角逐。

騎師仍以剛升格居龍虎榜次席的張志立最威，繼剛周五（11日）晚起孖後再擸兩Win。

一連兩個賽日梅開二度後，張志立收窄與榜首高君濤的頭馬距離至10場，續居騎師榜第二位。

張志立冇磅減下首日賽事即有馬贏，於第二場第三、四班1500米賽事，策騎賀蘭杜夫訓練之「正義聯盟」後上大熱取勝；此場賽後競賽董事小組研訊「汪臣」（李家輝馬房）的出閘情況，結果被裁定公平出閘冇水回。

張志立其後在全日最高班，第四場第一、二班1500米中，夥拍劉志森旗下的上屆打吡冠軍「聖靈大亨」，末段越過高君濤「常山虎」（錢健明馬房）起孖，在這星期打叠跑賽期中連續兩日起孖。

而昨晚張志立起孖座騎之一的「銀城雄星」（馮耀正馬房），正是前香港馬「醫生雄星」，這匹五歲馬在港跑過11仗從未入三甲，豈知運往澳門服役後卻大爆發，三次出賽均未逢敵手。

華籍練馬師劉志森經過前晚獨出一駒冇馬贏後，今日以「聖靈大亨」重響勝鼓，近七次賽事六度有馬贏。

至於「興」系馬主，在港澳兩地均有養馬的鄧興強，繼上次（12日）日賽贏「興測」（賀蘭杜夫馬房）贏尾場後，今戰再憑「興圓」（謝貴全/何鑑森馬房）食出尾糊，個人連續兩個周六賽馬日作此舉。

此外，由下星期開始，澳門季內餘下周六或周日賽事都是黃昏賽。

其中，下周六（19日）黃昏馬在父親節（20日）前夕進行，屆時每位男會員入場皆獲贈馬會領呔一條，先到先得。

而到6月27日黃昏賽事，則為今季首項一級賽澳門堅尼大賽舉行的日子，值得留意。

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