時近季尾，人馬俱疲，晨課的熱鬧程度，明顯不及季中，尤其是周末（12日）天氣欠佳，加上周三（16日）無馬跑，各廐操練工作相對悠閒。

不過練馬資歷最深的姚本輝，依然整朝騰來騰去，活力不遜後生仔，其中最受他重視的就是周日（13日）第七場「勝靈之駒」。

這匹質新馬今晨只在機坪踱步圈操練，不過姚本輝未有放鬆，全程在欄邊觀看，似乎若有心思，莫非仍對上仗落敗心有不甘？

「勝靈之駒」上仗排13檔落敗，今次改排7檔，形勢改善，質新馬有進步，有力補中。

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