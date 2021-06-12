「美麗」系近十多年是一個非常成功的品牌。

兩屆馬王「美麗傳承」追平了70年代名駒「永勝」的18捷紀錄，又創下了一季八捷的紀錄，固不消說。

「締造美麗」和「美麗大師」也曾先後揚威香港一哩錦標，以前那匹「終身美麗」首次復辦的打吡預賽的盟主。

然而，有一匹「美麗」系的馬，雖然經常在大賽上名，實際上只贏過三次頭馬，僅馬會一哩錦標是分級賽。

其成就有所局限，並非本身實力問題，而是有一匹剋星，令牠不能不發出「既生瑜，何生亮」的浩歎。

我的所說的「美麗」系馬匹，是馬迷應該仍有印象的「美麗之星」。

而如果記得「美麗之星」，則必定記得教牠處處受制的，正是馬王「步步友」！

「美麗之星」第一次跟「步步友」碰頭，是在2014年的打吡大賽。

當時「美麗之星」放至入直路便無以為繼，「步步友」則力拼不敵「威爾頓」而得亞軍。

但真正成為冤家，則在2014至15年度季中的三項大賽：1600米G1董事盃、1400米G1女皇銀禧紀念盃和1600米G2主席錦標。

這三場分級賽，「美麗之星」都是放至最後200米左右被「步步友」追越而屈居亞軍。

2015年11月舉行的1600米G2馬會一哩錦標，「美麗之星」終於等到了復仇機會。

由告東尼訓練的「美麗之星」在巫斯義胯下沿途跟守在放頭馬「風花雪月」之後的第二位，直路透出即奠定勝局，爆出37倍冷門。

熱至1.4倍的大熱門「步步友」則在個半馬位之後只得季軍。

這也是「美麗之星」唯一在「步步友」之前過終點的比賽，其後兩駒再交手，依然次次的名次都低於「步步友」。

撰文：余伯樂

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