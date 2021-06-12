「電路」系主理人張國榮近年主力撐東廐，佢同衛淑莊小姐過往養過嘅「風火神駒」同「風火勁駒」（均已退役），在告東尼訓練下夾埋贏過五場。

不過今次（13日）孖住養嘅新寵「風火戰駒」就支持蔡約翰，佢哋同夏佳理組成嘅有得傾團體以前養過「話得事」（已退役），喺神仙手上贏過1Win，所以彼此一早有合作。

而呢匹「風火戰駒」差不多操咗成年，而且落地之後一共試過14課大閘，最近兩課仲由莫雷拉親自主試，並獲得一冠一季，可見仄準先出。

今期日賽「風火戰駒」操到足初出，列陣第四場四班草地1200米，蔡約翰𠵱家爭冠軍緊要關頭，肯定有幾多子彈都會攞晒出嚟搏殺，應有即食意圖。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199