星期日（13日）沙田日馬跑11場，每場均有從化兵列陣，當中不乏實力分子，各有可勝之道。

其中，第七場四班1400米草地，希斯馬房「樂天派」近戰演出漸入佳境，上仗初配賀銘年後上跑第九，有點到即止之感。

此駒賽後北上從化受訓，吸收新鮮感且積極操練，並曾在當地勝出試閘，狀態大幅攀升。

「樂天派」如今回港出賽續由賀銘年執韁，隨時一擊即中。

第十一場三班1600米草地，告東尼馬房「加州十大」，早前曾連續兩場跑第二，上仗換莫雷拉不進反退，只以第六名完成賽事。

「加州十大」賽後被運往從化馬場休養及受訓，曾在當地進行快跳，狀態有所改善。

今仗「加州十大」回配入Q騎師田泰安，人馬合作熟能生巧，有望借勢打開勝利之門。

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