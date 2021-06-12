姚本輝馬房今期（13日）出馬甚多，而且不乏實力分子，趁季尾階段盡力爭取佳績，尤其是對一些尚未交代的馬匹而言，更加想以頭馬交代。

參戰第六場第四班1400米的「極速奔馳」，今季只跑過五場，有四場獲取獎金，偏偏就未見有頭馬進帳。

今次特地扳來莫雷拉壓陣，對手多為普通四班馬，期望能夠把握機會勝回一仗。

姚本輝說：「『極速奔馳』上仗大熱倒灶，賽後梁家俊向我表示馬兒不合當日太快的場地，畢竟已經落敗，惟有努力為下一仗準備。」

「可幸這匹今季跑得唔多之馬狀態保持良好，積極操練下勇況更進一步。」

「今次第四班1400拆開兩組，『極速奔馳』參加的一組多為普通四班馬，唔算很強，在莫雷拉發揮下，希望可以順利打開勝利之門。」

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