姚本輝馬房今季29場頭馬當中，有三匹為本年度進口的E布馬「勝靈之駒」、「怡心聲」與「上駿之星」，今次沙田日賽，前駒再次亮相列陣第七場1400米。

四歲的「勝靈之駒」前仗於同程爆出35倍冷門打開勝門，然而翌仗加八磅再跑，可惜交不回贏馬一役的凌厲後勁，只跑得第九名。

姚本輝表示主要是由於馬兒該役排檔欠佳，直接影響表現，今場牌面上可能不及「虹鴻」（賀廐），不過「勝靈之駒」檔位改善，情況將會與剛戰截然不同，本身狀態無問題，發揮正常仍有機會取得好成績。

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