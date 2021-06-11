周六（12日）在澳洲鷹園馬場將有一項新設立的盃賽舉行，該賽是2218米的一級賽Q22。

而首屆Q22的焦點，相信會落在由女練馬師凌靄琛訓練的「品德高尚」，此駒將力爭落戶澳洲後第二項一級賽勝仗。

「品德高尚」在英國時成績平平，19年亦曾來港出戰香港一哩錦標落敗而回，不過此駒自今年轉戰澳洲後成績卻突飛猛進。

上仗跑一級賽東奔盃，「品德高尚」以七個馬位之先大勝亞軍「口甜舌滑」，勝出生涯首場一級賽頭馬。

練馬師凌靄琛賽後亦大讚此駒表現出色，並一早鎖定出戰Q22此項新增一級賽。

她於周四（10日）接受訪問時表示，雖然「品德高尚」初跑鷹園馬場及2200米，但本身狀態大好，相信可以取得好成績。

今仗「品德高尚」將面對多匹強勁對手，包括上仗在東奔盃負於牠的第二至四名馬「口甜舌滑」、「布蘭登堡」和「一塵不染」，以及2020年澳洲打吡冠軍「思想敏捷」等。

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