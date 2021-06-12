周日（13日）沙田頭場跑1000米新馬賽，蔡廐派出「事在必行」應戰。

馬主鍾韙㻺養過忠心短途良駒「爭分奪秒」，馬迷對這件綵衣不會陌生。

另外，鍾韙㻺和父親鍾建書均為新世代團體成員，團體名下的「紅磚閃耀」將於同場上陣，代表鍾韙㻺今場叫兩飛。

鍾韙㻺受訪時說：「雖然新馬賽事變數頗多，但坦白說，我認為『事在必行』和『紅磚閃耀』今仗（贏馬）機會較小。」

「因為上述兩駒試閘表現仍遠離水準，而且兩位練馬師蔡約翰及姚本輝也沒有作任何評論，我估計應該未得住。」

「『事在必行』是其父Shalaa首批南半球子嗣，性能上應屬短途馬。」

「『事在必行』由我們相熟馬販購入（這位馬販先後替鍾氏父子引入『爭分奪秒』、『勁搏』、『易搏贏』、『蜚聲』等駒）。」

「『事在必行』在澳洲時由麥菲文訓練，練馬師對其評價不錯，但現時仍很稚嫩，質素如何要跑過幾仗才可下定論。」

「至於『紅磚閃耀』則由蔡克剛律師替馬主團體購入，馬兒試閘所見略有速度，今仗賽後應可更了解其性能。」

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