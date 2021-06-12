葉楚航今季勝出32場頭馬，其中「紅旺」易主後三連勝，幕後拍爛手掌。

周日（13日）葉楚航派出七駒上陣，其中第五場「專一」將首次角逐泥地1200米。

「專一」來港初期由徐雨石訓練，經過一季多時間，仍與頭馬無緣，馬匹轉投葉廐後，暫時兩戰跑第三及第五名。

今次「專一」將會首次轉戰泥地，此駒在今年5月14日由莫雷拉勝出泥閘。

「專一」來港前在英國紐卡素馬場，出戰1413米膠沙地賽事跑第二。

而且「專一」父母兩線均有美國血統支持，今次葉楚航安排轉場，兼換莫雷拉排2檔，看來心存大慾。

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