剛周三（9日）有「赤馬雄風」（希廐）及「和氣生財」（徐廐）贏完打王牌取得連捷，周日（13日）有「文明之星」（丁廐）、「艮志騰雲」（沈廐）及「超速」（苗廐）出牌乘勝追擊、表現令人期待。

第九場三班1200米泥地，「文明之星」五戰同程獲兩冠一季一殿，路程拿手，狀態長期見勇，最夾田泰安值得再追。

第十場二班1200米泥地，「艮志騰雲」近三仗配巴度錄得非冠則亞，演出準繩，同程曾上名亦合腳法，屬半冷佳選。

第十一場三班1600米草地，「超速」三戰同程獲冠亞季各一，表現準繩，雷神唔放手，升班負輕磅仍大有作為。

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