較之「犀利時」、「聖靈瀑布」、「遙遠星空」等父系，Burgundy不算特別出名，惟本身所出的後代，卻給人長跑長有、實而不華之感。

以Burgundy在港目前其中三匹出賽子嗣為例，「紅鬃烈馬」、「霹靂狂龍」及「馬爾代夫」季內俱曾取勝，合共錄得五捷，而且牠們季內皆幾乎逢出賽都有獎金，對馬主非常忠心。

「紅鬃烈馬」、「霹靂狂龍」周日（13日）分戰第四場四班田草1200米、第六場四班1400米，騎師都是潘頓，排位則分別為1、4檔，情況同樣理想。

「紅鬃烈馬」季內暫七戰一贏四位一殿，只一次跑第六沒有獎金，所勝途程為谷草C加3欄1200米，當時由另一頂級騎師莫雷拉策騎。

這匹忠心馬之前三次出王牌跑田草獲兩亞一季全上名，如今再以王牌馬身份角逐田草C加3欄1200米，跟潘頓屬嶄新組合，隨時擦出火花。

在這情況下，「紅鬃烈馬」適合作為第三口孖寶（第三、四場）尾關、第四口（第四、五場）孖寶頭關，以及第一口孖T（第四、五場）首關重心之選。

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