沙田馬場周日（13日）將跑11場日賽，當中包含兩匹上次落飛馬，今仗或有截然不同表現。

第二場五班1200米泥地，文家良馬房「常山耆寶」至今四次贏馬，全於泥地1200米，堪稱路有專長，其中三Ｗin俱由何澤堯經手。

「常山耆寶」上仗配何澤堯出戰同程排12檔，臨場本有12倍，閘前受到不少注碼追捧，最終跌到7.9倍開跑，減幅達34%。

最終「常山耆寶」未能克服不利形勢，姍姍來遲跑第六。

今次人馬再來轉排6檔出閘，形勢完全不同，未嘗不可重拾勝軌。

第七場四班1400米草地，賀賢馬房「虹鴻」上季起在港上陣，今季成績逐漸納入正軌。

「虹鴻」上賽初配史卓豐，臨場是8.6倍半冷，閘前受大戶追捧，將其打到5.2倍開跑，跌幅接近四成。

結果「虹鴻」以馬頭位之微擊敗「將俠」，打開服役勝利之門，賽後被加六分，幅度相對溫和。

如今人馬攜手乘勝追擊，連捷機會不小。

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