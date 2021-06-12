希斯馬房主打E系列新馬，馬迷耳熟能詳，且有良好賽績支持。

由4月份開始，希廐至今勁取16Ｗin，並於近四次沙田日賽均有馬贏，頭馬來源正是E系列自購馬及自購新馬。

星期日（13日）跑11場沙田日賽，希廐其中五駒都是E系列新馬，包括「團結必勝」、「非凡膽識」、「樂天派」、「開心威龍」及「摯多福」，足夠替廐主再在田戰報捷。

當中，第四場「非凡膽識」及第九場「開心威龍」當初報名時均有打王牌，後駒曾於澳洲跑1400米三級賽上名，本身上仗在港首戰1400米獲殿軍，表現不差。

「開心威龍」馬主周潤賞當年曾有「威龍」（已退役）養於希廐並取得四捷，今季雙方重新合作，前駒跑了八場仍未開齋。

如今煞科在即，希斯必然盡全力替周潤賞建功，以示回報。

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