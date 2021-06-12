英國短途良駒「玻璃鞋」於去年11月攻下美國育馬者盃草地短途大賽，繼而晉身成為三料一級賽冠軍，之後其動向一直備受關注。

此駒曾在上屆皇家雅士谷賽期皇席錦標（1000米一級賽），負於「巴特殊」、「等邊形」等短途精英跑第五，外界估計牠或會被安排在今年捲土重來。

然而據其練馬師黎偉安透露，「玻璃鞋」今年將不會出戰皇席錦標，反而會增程角逐1200米一級賽鑽禧錦標。

「玻璃鞋」至今三場一級賽勝仗皆在1000米取得，惟本身也曾在1200米賽事贏過。

黎偉安認為「玻璃鞋」現時更成熟，是時候讓牠增程挑戰鑽禧錦標。

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