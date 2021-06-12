霍家有子初長成！香港練馬師霍利時之子霍宏聲以19歲之齡，獲馬會發牌成為來季公司騎師之一，光耀霍家門楣。

霍利時在港從練多年，曾以一代名駒「爪皇凌雨」（已退役）揚威國際馬壇，勝出多項一級大賽，取得練馬生涯最高成就。

不過，時廐近年表現不太理想，目前只是一個兵力不足40駒的馬房，未來未必可讓廐主對兒子提供太多支持。

在時廐刻下36駒中，情況最糟糕的要算七歲英國自購馬「文武先鋒」。

此駒於5月5日谷草夜馬四班1200米跑第七，鞍上人波健士賽後一度被馬會押後研訊騎法。

結果競賽小組將疑點利益歸於他，並告誡他策騎「文武先鋒」的方式已引起小組關注，而只要情況許可，他必須確保將座騎置於能夠望空及不受干擾的位置，以免騎法受到質疑。

另外，「文武先鋒」在5月6日接受獸醫檢查，被發現右前腿肌腱受傷。

此駒自此以後沒有進行操練至今，並於5月11日起進駐上水雙魚河，進行為期長達196天的放草休養，直到11月22日為止。

馬匹一次過進行如此長時間的放草，同類情況不常見，反映「文武先鋒」健康問題不輕，前景不容樂觀。

此駒在港服役三年半以來，僅曾出賽16次，只曾兩度跑第三，未嘗一勝，最新評40分。

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