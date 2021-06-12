世界各地均有馬匹被屠宰食用或作其他用途的情況，用作競賽的純種馬也不例外，不過或者將來這個情況會有改變。

紐約州眾議院最近通過了一條「反屠宰法」法案，將禁止任何人在該州內屠宰任何純種馬，或者賽馬車馬匹，以作食用或供其他用途。

一經被發現或舉報，初犯者將被施以罰款，以馬匹數量計算約每駒罰1,000美元（近7,800港元），或整個組織被罰2,500美元（約19,400港元），再犯者會被施以更高罰則。

該法案其後交由州參議院亦順利通過通過，等候州長簽署後便會正式實施。

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