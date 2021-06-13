本港泥地短途翹楚「超能力」雖然賽前出現缺課，不過在見習騎師周俊樂胯下展現強橫後勁，從包尾追上勝出今午（13日）第十場二班泥地1200米。

「超能力」馬主共同興趣團體成員李茂銘博士讚賞周俊樂懂得臨場執生，從而克服漏閘的不利形勢，摘下本身第六捷。

他說：「『超能力』早前去了從化，給予馬兒休養生息的機會。」

「此馬周五（11日）才運回港，當日下午我有入倉探望牠，見到牠十分醒神，很開心牠可以再次交出頭馬。」

「加分後將升上一班，而一班的泥地賽程選擇不多，而牠在草地的表現又未算突出，這是我關心的地方。」

「原本我們打算讓『超能力』留到最後，然後拉出大外疊展開衝刺。」

「不過後來看到第九場的『協進神駒』食泥，所以改變策騎指示，一出閘擺前少少，中段拉出外疊衝。」

「怎料『超能力』漏閘，因應臨時形勢有變，見習生周俊樂執生從後追上，發揮馬兒強勁的後勁，人馬發揮出色。」

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