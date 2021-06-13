第11場第三班草地1600米：「心中有馬」近三仗轉到方嘉柏馬房已取得2W，表現出色，今次（13日）繼續跑贏馬路程改配郭能，睇安排練馬師應有心支持騎師喺離港之前贏多場頭馬。

昨日（12日）開飛11倍，5點企住12倍，現時輕輕落到8.4倍W，2.5倍位置。

有墊底飛支持，已馬匹今季贏馬水準嚟講，現時有呢個賠率係非常抵買，騎師鬥志唔使懷疑，今場要支持。

「超速」升班繼續跑一哩，負磅大幅減輕，雷神繼續策騎上陣仍有勝算。

昨日開飛7.4倍，5點回上8倍，現時大幅落番5倍W，2.1倍位置。

隔晚尾段有大注買落，票數好硬淨，睇飛係有信心今場可以征服三班。

「保羅承傳」抽得好位起步，絕對有權繼續入三甲。

昨日開飛7.1倍，5點企住7倍，現時7.7倍W，1.9倍位置大熱。

早飛位置好重，始終呢匹馬跑法主動，今場依然可以有權放入一席。

「天外天」評分已由季初80分減到68分，今場賽前操練突然積極，睇安排有心出擊。

昨日開飛11倍係多飛，5點企住11倍，現時13倍W，3.5倍位置，隔夜飛比預期多，係最佳半冷。

提供：4心中有馬、14超速、3保羅承傳、10天外天

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