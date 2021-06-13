今午（13日）沙田六草五泥日馬賽事，草地以最狹窄的C加3跑道作賽，場地掛好地牌，度地儀指數2.72。

馬會表示，今日將不會進行壓地；至於全天候跑道的硬度計指數為7.15。

睇番最近5月16日同一移欄賽事，雖然有「爆騷」及「佳運財」等後上贏馬，不過整體上前置馬仍然較佔優，逾半頭馬放頭帶到。

尤其1200米或以內短途賽更明顯，具前速馬匹仍然可秤先。

今戰列陣馬中，第八場「八仟師」上仗初出正是於C加3欄一放到底，贏完刻意等番同一移欄再跑，有力保持不敗之身。

另外，尾場「保羅承傳」近五次跑田草C加3欄獲一冠三亞一殿，快馬藉跑道形勢之助，仍可坐位望贏。

至於五場泥地路程均為1200米，近期泥地頭馬，不論是短途「帝豪寶駒」，抑或中距離「福星高照」及「喜氣綿綿」，全部都係從尾叠追上勝出。

周日第三場「八進」、第九場「協進神駒」、第十場「超能力」等駒擅跑泥地兼慣性後追，值得優先留意。

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